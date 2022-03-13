Львівщина потребує гуманітарних конвоїв, – депутат міськради Андріян Гутник
Гутник наголосив, що Львів сьогодні є найбільшим у світі центром тимчасового перебування вимушено переміщених осіб.
"Ми звертаємось до всіх світових гуманітарних місій по допомогу. Зокрема нам потрібна допомога в організації мобільних центрів для тимчасового перебування вимушено переміщених осіб, також гуманітарні конової", – сказав він в етері Espreso.TV
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Гутник також наголосив: "Біженці з усієї країни перебувають зараз в місті, вони мають, де жити, в теплі та ситі. Проте з кожним днем ситуація погіршується. Тож Львівщина потребує гуманітарних конвоїв. За добу ми відвантажуємо по Україні 1600 тонн гуманітарних вантажів в різні куточки".
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35 осіб загинули в результаті обстрілу Центру миротворчості та безпеки на Яворівщині
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