Львівські дизайнери продають зображення Медведчука на NFT-аукціоні для потреб України

Про це m81studio повідомили на сторінці в Instagram.

"Ми не втрималася і вирішили зробити NFT з головним мемом сьогодення. Виставили Медведчука в стилі Воргола на аукціон", – зазначили дизайнери.

NFT-зображення повторює вже славнозвісне фото Медведчука у кайданках під час затримання. Воно породило сотні мемів.

Придбати NFT-зображення можна на платформі OpenSea до 27 квітня. Початкова ціна – 0.1 ETH (близько 311 доларів США).

Зібрані на аукціоні кошти команда обіцяє передати волонтерам.

"Продаємо кремлівського агента Медведчука для потреб України. Він не був ні вірним адвокатом Стуса (українського поета, критика літератури, журналіста та активного учасника українського дисидентського руху), ні вірним українцем. Ми звикли, що Медведчук корумпований, але нарешті його продають, щоб він приносив користь Україні, а не для власного збагачення", – описали NFT-зображення дизайнери на платформі OpenSea.

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