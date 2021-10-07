Ляшко: Майже 96% випадків COVID-19 в Україні зареєстровані серед невакцинованих
В Україні у вересні 95,7% випадків коронавірусу були зареєстровані у невакцинованих
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.
"Цей вірус (коронавірус – ред.) найбільш небезпечний для людей, старших за 60 років, з хронічними захворюваннями та тих, хто часто контактує з людьми: державні службовці, вчителі, соцпрацівники та інші", - заявив Ляшко.
"82% померлих від COVID-19 за весь період в Україні — люди віком від 60 років. Тобто 8 із 10 людей, які помирають від COVID-19, – це люди похилого віку", - сказав він.
Міністр додав, що перелік пунктів та центрів вакцинації можна дізнатись за телефоном: 0 800 60 20 19 або на сайті.
- Нагадаємо, 6 жовтня в Україні зафіксовано 15 125 нових підтверджених випадків COVID-19 (з них дітей – 1 421, медпрацівників – 341).
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