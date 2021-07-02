Ляшко пропонує оголосити повторний конкурс на керівника Національної служби здоров’я

Про це він повідомив у соціальних мережах 2 липня.

“Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України! Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс”, – заявив міністр.

Він подякував учасникам конкурсу Вадиму Арістову та Тетяні Бойко за їхню участь, але припустив, що їм «зарано» керувати цією установою.

Як повідомляє пресслужба МОЗ, 2 липня Ляшко провів співбесіди з Арістовим і Бойко. Третій кандидат, допущений до співбесіди, Андрій Віленський заявив про припинення участі в конкурсі за власним бажанням.