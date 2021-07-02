Ляшко пропонує оголосити повторний конкурс на керівника Національної служби здоров’я
Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запропонував Кабінету міністрів оголосити повторний конкурс на посаду голови Національної служби здоров’я України
Про це він повідомив у соціальних мережах 2 липня.
“Не зміг з першої спроби визначитись з потенційним очільником Національної служби здоров'я України! Після проведення співбесіди прийняв виважене рішення і вніс пропозицію Кабінету міністрів України оголосити повторний конкурс”, – заявив міністр.
Він подякував учасникам конкурсу Вадиму Арістову та Тетяні Бойко за їхню участь, але припустив, що їм «зарано» керувати цією установою.
Як повідомляє пресслужба МОЗ, 2 липня Ляшко провів співбесіди з Арістовим і Бойко. Третій кандидат, допущений до співбесіди, Андрій Віленський заявив про припинення участі в конкурсі за власним бажанням.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.2
Купівля 27.2Продаж 27.47
-
EUR
Купівля 32.14Продаж 32.58
- Актуальне
- Важливе