Ляшко: Школи можуть піти на карантин, незважаючи на вакцинацію вчителів
В Україні школи можуть піти на карантин, навіть попри потрібну кількість вакцинованих вчителів
Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі одного з телеканалів, повідомляє УНІАН.
За словами Ляшка, запровадження карантину в школах залежить від деяких умов і однієї вакцинації персоналу для цього недостатньо.
Так, за словами міністра, весь клас піде на карантин, якщо в ньому захворіла дитина. Також карантину не уникнути в школах і в тих випадках, якщо половина класів пішла на самоізоляцію.
"Якщо є інфікована дитина - клас іде на самоізоляцію. Якщо понад 50% класів також пішли на самоізоляцію - то школа йде на самоізоляцію. Навіть, якщо будуть вакциновані педагоги. Таким чином ми стримаємо поширення, не зупиняючи в країні освітній процес", - пояснив Ляшко.
Також Ляшко уточнив, що зараз в Україні з понад 14 тисяч шкіл, 60 навчальних закладів знаходяться на самоізоляції.
- Нагадаємо, що Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 31 грудня.
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