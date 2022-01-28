Ляшко: загальнонаціонального локдауну не буде, розраховуємо пройти нову COVID-хвилю в адаптивному карантині
Міністр охорони здоров'я заявив, що Україна не впроваджуватиме загальнонаціонльний локдаун у період нової хвилі коронавірусу
Про це він сказав журналістам у кулуарах ВР, передає Еспресо.TV.
"Локдаун запроваджувати не будемо, Україна працює в адаптивному карантині, який довів свою ефективність у 2021 році. Коли ми проходили дві хвилі, він показав, що під час першої хвилі в 10 областях не запроваджували "червоний" рівень епіднебезпеки, восени - у шести областях", - зазанчив міністр.
Ляшко додав, що навантаження на систему охорони здоров'я в Україні неоднорідне, тому області можуть виходити і потрапляти у "червону" зону карантину без запровадження загальнонаціонального локдауну.
"Ми розраховуємо пройти (третю хвилю коронавірусу, - ред.) у адаптивному карантині, щоб визначити "золоту середину", за якої не зазначає колапсу система охорони здоров'я і буде якомога менший вплив на економіку нашої країни", - зазначив очільник МОЗ.
- Нагадаємо, заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в разі запровадження нового локдауну київський метрополітен не планують закривати.
- 28 січня голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області близькі до зпровадження "червоної" зони карантинних обмежень.
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