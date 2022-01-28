Ляшко: загальнонаціонального локдауну не буде, розраховуємо пройти нову COVID-хвилю в адаптивному карантині

Про це він сказав журналістам у кулуарах ВР, передає Еспресо.TV.



"Локдаун запроваджувати не будемо, Україна працює в адаптивному карантині, який довів свою ефективність у 2021 році. Коли ми проходили дві хвилі, він показав, що під час першої хвилі в 10 областях не запроваджували "червоний" рівень епіднебезпеки, восени - у шести областях", - зазанчив міністр.



Ляшко додав, що навантаження на систему охорони здоров'я в Україні неоднорідне, тому області можуть виходити і потрапляти у "червону" зону карантину без запровадження загальнонаціонального локдауну.



"Ми розраховуємо пройти (третю хвилю коронавірусу, - ред.) у адаптивному карантині, щоб визначити "золоту середину", за якої не зазначає колапсу система охорони здоров'я і буде якомога менший вплив на економіку нашої країни", - зазначив очільник МОЗ.

Нагадаємо, заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив, що в разі запровадження нового локдауну київський метрополітен не планують закривати.

28 січня голова МОЗ Віктор Ляшко повідомив, що Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області близькі до зпровадження "червоної" зони карантинних обмежень.