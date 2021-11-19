Ляшко заперечив запровадження анонімної вакцинації для власників підроблених COVID-сертифікатів
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко спростував інформацію про анонімну вакцинацію власників фейкових COVID-сертифікатів
Про це повідомляє РБК-Україна.
За словами міністра, сімейні лікарі мають повідомляти до поліції, якщо до них звертаються з підробленими COVID-сертифікатами. Після цього, за рішенням суду, може бути зроблено "амністію", яка також не передбачає анонімності.
Ляшко нагадав, що у Раді зареєстровано законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за підробку документів - як для тих, хто підробив документи, так і для тих, хто скористувався підробкою. Водночас міністр зазначив, що у законопроєкті передбачено пункт про "ковідну амністію".
Наразі у МОЗ перевіряють інформацію про анонімну вакцинацію на Закарпатті для власників фальшивих COVID-сертифікатів, які вирішили щепитися.
Міністр наголосив, що жодної анонімності в питанні вакцинації бути не може.
"Те, що виникло на Закарпатті... Ми перевіримо повністю всю інформацію. Не може бути ніякої анонімності, ми хочемо бачити все, що відбувається і вносити в електронну систему охорони здоров'я", - сказав Ляшко.
- Нагадаємо, раніше видання ZAXID.NET повідомило, що на Закарпатті власники фейкових COVID-сертифікатів зможуть вакцинуватися анонімно.
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