Ляшко заперечив запровадження анонімної вакцинації для власників підроблених COVID-сертифікатів

Про це повідомляє РБК-Україна.



За словами міністра, сімейні лікарі мають повідомляти до поліції, якщо до них звертаються з підробленими COVID-сертифікатами. Після цього, за рішенням суду, може бути зроблено "амністію", яка також не передбачає анонімності.



Ляшко нагадав, що у Раді зареєстровано законопроєкт про посилення кримінальної відповідальності за підробку документів - як для тих, хто підробив документи, так і для тих, хто скористувався підробкою. Водночас міністр зазначив, що у законопроєкті передбачено пункт про "ковідну амністію".



Наразі у МОЗ перевіряють інформацію про анонімну вакцинацію на Закарпатті для власників фальшивих COVID-сертифікатів, які вирішили щепитися.



Міністр наголосив, що жодної анонімності в питанні вакцинації бути не може.



"Те, що виникло на Закарпатті... Ми перевіримо повністю всю інформацію. Не може бути ніякої анонімності, ми хочемо бачити все, що відбувається і вносити в електронну систему охорони здоров'я", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, раніше видання ZAXID.NET повідомило, що на Закарпатті власники фейкових COVID-сертифікатів зможуть вакцинуватися анонімно.