Ляшко заявив, що вакцина Pfizer для другого щеплення є в наявності
Очільник Віктор Ляшко спростував інформацію про те, що у Києві не вистачає вакцини від коронавірусу Pfizer для завершення імунізації
Про це він заявив у ефірі Україна 24.
"Є у Києві друга доза. Спокійно зателефонуйте до сімейного лікаря. Вакцина Pfizer приходить до нас щотижня. Буквально цього тижня ми додатково 400 тис. доз вакцини, наступного тижня вона знову приходить", - сказав він.
Міністр запевнив, що кількість вакцин відома.
"Pfizer, якої законтрактовано понад 20 млн доз, щотижня приходить. І всі наші регіональні координатори чітко знають кількість вакцин, яка повинна бути в них на наступний тиждень для того, щоб забезпечити другу дозу. Все що понад, використовується для першої", - сказав він.
- 12 липня у МОЗ заявили, що вакцина Pfizer/Comirnaty почала використовуватися у центрах масової вакцинацїі.
- У КМДА заявили, що в місті немає достатньої кількості вакцин Pfizer, щоб вакцинувати всіх охочих у центрах масової вакцинації.
- У київському центрі вакцинації щеплять препаратом Pfizer тільки людей, старших за 60 років.
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