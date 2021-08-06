Ляшко заявив, що вакцина Pfizer для другого щеплення є в наявності

Про це він заявив у ефірі Україна 24.



"Є у Києві друга доза. Спокійно зателефонуйте до сімейного лікаря. Вакцина Pfizer приходить до нас щотижня. Буквально цього тижня ми додатково 400 тис. доз вакцини, наступного тижня вона знову приходить", - сказав він.

Міністр запевнив, що кількість вакцин відома.

"Pfizer, якої законтрактовано понад 20 млн доз, щотижня приходить. І всі наші регіональні координатори чітко знають кількість вакцин, яка повинна бути в них на наступний тиждень для того, щоб забезпечити другу дозу. Все що понад, використовується для першої", - сказав він.

12 липня у МОЗ заявили, що вакцина Pfizer/Comirnaty почала використовуватися у центрах масової вакцинацїі.

У КМДА заявили, що в місті немає достатньої кількості вакцин Pfizer, щоб вакцинувати всіх охочих у центрах масової вакцинації.

У київському центрі вакцинації щеплять препаратом Pfizer тільки людей, старших за 60 років.