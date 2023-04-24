Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Погляд "Люди бідкаються". І кіно — теж бідкається
OPINION

"Люди бідкаються". І кіно — теж бідкається

Оксана Забужко
24 квітня, 2023 понедiлок
20:01
Погляд Оксана Забужко, українська письменниця

"Памфір" - чудово зроблений фільм, але не позбавлений традиційно українського "прибіднювання"

"Памфір" - чудово зроблений фільм, Сухолиткий-Собчук — наш завтрашній Естланд і МакДонах в одній особі, актори — вище всяких похвал (просто незрозуміло, де їх таких од нас ховали стільки років?!), драматургія, характери, фактура — ну, чисто все виставлено так, що знай приплямкуй од насолоди, і, на додачу, все воно при тому українське - "я ж дивлюсь, очам не вірю, все знайомі, все свої", як писав класик.

І те, що мені в цьому фільмі не сподобалось, — так само "українське, надто українське": проєкція того, що мені не подобається в наших задавнених трансгенераційних травмах і ПТСРах.

Найкоротше це сформулював колись Майкл Щур - "люди бідкаються". І кіно — теж бідкається. Кілька років тому, коли всі дивились і обговорювали "Спіймати Кайдаша", найв'їдливіша частина публіки була завважила: мовляв, а чого це в Кайдашів у хаті й коло хати таке вбожество, коли в домі троє дорослих чоловіків мають свою СТО, на якій гарують не покладаючи рук?.. Тепер те саме питання викликає "Памфір", тільки тут це видовище люто-злиденного, Стефаник би плакав, захряслого в непролазній грязюці, гейби десь під Пензою чи Костромою, буковинського села, де всі мужчини — або на заробітках, або "на контрабасі", вже ріже впоперек драматургію й сюжет: Дев'ять років ось такий красень-герой був у Європі на заробітках — і все, що привіз синові за 9 років, це ровера?! І автор хоче, щоб я (а не рецензент Le Monde чи Guardian) у це повірила?..

Читайте також: Росія не стане демократією, доки не розпадеться

Головне, навіщо знадобилась ця "архаїзація" всієї матчастини під "колгоспну розруху" поч. 1990-х - ну от щоб що?.. Невже лиш на те, щоб добре продати цей стереотип на Заході, де до нього так звикли, що іншої України, до російського повномасштабного вторгнення, собі й не уявляли?

Перепрошую, а майже 6 млрд євро, тільки через банки щороку в Україну сланих з ЄС "памфірами" обох статей, — куди ж із кадру поділися? Всі оті муровані паркани круг дому, зведені на першу ж зароблену тисячу євро в ледь не кожному карпатському селі, всі комп'ютери-планшети-айфони Назарам од "тат по скайпу" і т.п. ознаки заробітчанського "показного добробуту" - де вся ця реальність 21-го ст.? Де, нарешті, "пшонка-стайл"-вілли Морд із клевретами, що й визначають ландшафт наших "контрабандистських" регіонів, порівняно з яким румунська глибинка (куди Назар, за заповітом тата, втікає в фіналі просто-таки як у Країну Божого Світла від "лампочки Лєніна") візуально вражає наче подорож у часі, "назад у 1990-ті" (кажу як людина, що кілька місяців тому їхала автом з Тімішоари до Будапешта!), - перед ким автори вирішили завбачливо те все добро приховати, старанно зобразивши в кадрі 30 рр. вливану нам у голови за активної участи рашапропаганди "найбіднішу країну Європи"?.. І, головне, навіщо знадобилась ця "архаїзація" всієї матчастини під "колгоспну розруху" поч. 1990-х - ну от щоб що?.. Невже лиш на те, щоб добре продати цей стереотип на Заході, де до нього так звикли, що іншої України, до російського повномасштабного вторгнення, собі й не уявляли?

Читайте також: Оксфорднаш

Рівень добробуту українського села, з його асфальтами, ліхтарями, комп'ютерами й пральками, був оцінений чужою армією, виповзлою з боліт такої незглибимої безпросвітности, про існування якої ми в себе й не підозрювали

Шкода, бо, повторюю, фільм талановитий. Дуже. І якби він, такий, з'явився — ну хоча б одночасно з "Кайдашевим" серіалом, ця програмово візуалізована "біда-бідося", можливо, так би не впадала в око, не дряпала вразливости. Але в міжчасі рівень добробуту українського села, з його асфальтами, ліхтарями, комп'ютерами й пральками, був оцінений чужою армією, виповзлою з боліт такої незглибимої безпросвітности, про існування якої ми в себе й не підозрювали, — і, ціною крови й безмірного горя, українці відкрили, що за минулі 30 років — таки трохи ми були доробилися, гріх було нарікати... І стереотипізована "чернуха а-ля 1990-ті" автоматично робить прегарну психологічну драму - "фільмом вчорашнього дня".

Втім, можливо, у мене профдеформація). І скромні, як для такої висококласної картини, збори (нас у залі було пів дюжини, я порахувала!), пояснюються не тільки різко "дезактуалізованою" трагічними подіями біжучої історії чуттєвістю. Сходіть подивіться, перевірте самі — фільм того вартий.

Джерело

Про авторку. Оксана Забужко, письменниця

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

Новини
Суспільство
Культура
Кіно
Україна
життя
Оксана Забужко
Читайте також:
Сергій Лавров
23 квітня, 2023 неділя
Лавров не просто так "десантувався" у Бразилії, – Клімкін
Микола Княжицький
23 квітня, 2023 неділя
Може статится, що УПЦ (МП) припинить діяльність на заході та в центрі України, а на сході - ставатиме ще популярнішою, це небезпечно, - Княжицький
Почаевская лавра
23 квітня, 2023 неділя
Призначений ПЦУ намісник Почаївської лаври розповів, як слід підготуватися до виселення звідти Московського патріархату
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.7
    Купівля 37.7
    Продаж 38.28
  • EUR
    Купівля 41.07
    Продаж 41.9
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
24 квітня
20:02
Усі 27 послів ЄС у спільній заяві засудили війну РФ в Україні й закликали Росію вивести свої війська
19:57
Росіяни обстріляла Дніпропетровщину з дронів та артилерії: пошкоджено будинки
19:19
Єрусалим
У центрі Єрусалима стався теракт, 5 людей поранені, нападника застрелили
19:14
Оновлено
Кая Каллас та Володимир Зеленський
Підтримка України на шляху до ЄС і НАТО, притягнення РФ до відповідальності за злочини: Зеленський і Каллас підписали спільну декларацію
19:00
Огляд
Переможні новини
Переможні новини 425 дня війни: ЄС може передати 1 млн боєприпасів, а Україна працює над обміном "всіх на всіх"
18:58
Володимир Зеленський і Кая Каллас
Зеленський нагородив Каю Каллас орденом князя Ярослава Мудрого
18:53
ЗСУ
ЗСУ збили 2 ворожі дрони та завдали 6 авіаударів по районах зосередження противника, — Генштаб
18:27
Ексклюзив
Одночасна робота 50 наших дронів може паралізувати будь-яку російську ППО, - інженер-розробник Бризгалов
18:19
Збірна України з хокею
Україна розтрощила Сербію на ЧС-2023 з хокею
18:14
Україна - НАТО
"Не потребуємо дозволу Росії, аби стати членом НАТО": в МЗС України відреагували на заяви віцеспікерки угорського парламенту
18:13
Ексклюзив
Пашинян уже давно зробив би заяву щодо цілісності Азербайджану, якби не відчував загрози, - експерт-міжнародник Данилов
18:12
санкції проти Росії
В РФ заявили, що польська авіакомпанія не пустила в літак російську тенісистку
18:01
Динамо - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України після 22-го туру
18:00
OPINION
Ігор Гулик
Зеленський і порожнеча
17:56
Оновлено
Артем Довбик (ліворуч), Дніпро-1 - Рух
УПЛ: Результати усіх матчів 22-го туру чемпіонату України
17:48
Маркета Пекарова Адамова
Початок цьогоріч переговорів про вступ між ЄС та Україною відповідає нашим інтересам, – спікерка чеського парламенту 
17:25
Зеленський
Зеленський: з російського полону звільнено вже 2238 людей, з них 140 — цивільні
17:20
Деніл Кастілло
"Шахтар" оголосив про перехід футболіста з Еквадору
16:51
Китай
"Власна думка, а не позиція країни": Китай про заяву посла у Франції щодо суверенітету пострадянських держав
16:46
Руслан Ротань, Англія - Україна
Україна зіграє наступні матчі відбору Євро-2024 під керівництвом нового тренера
16:46
Ексклюзив
F-16
У питанні постачання Україні F-16 настав період фінальних торгів, - військовий експерт Киричевський
16:37
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:33
Ексклюзив
ПАРЄ
27 квітня в ПАРЄ відбудуться термінові дебати з питання викрадення Росією українських дітей, - народний депутат Гончаренко
16:28
Україна ЄС
Україна та Євросоюз взаємно визнаватимуть і виконуватимуть судові рішення
16:05
OPINION
Вадим Денисенко
Пекін язиком дипломата промацує реакцію Заходу
16:04
Ярмоленко у матчі Ліги націй Україна - Німеччина
Збірна Німеччини оголосила дату матчу проти України, який стане 1000-м у її історії
16:02
дослідження Youcontrol
Прихований ворожий слід у цінних паперах України, - дослідження Youcontrol
15:47
діти школа
Офіційно: українська школа має перейти на 12-річну систему освіти 2027 року
15:42
Витяг про несудимість відтепер можна отримати в застосунку "Дія"
15:32
Ексклюзив
Бахмут
ЗСУ впевнено відбивають штурми противника у Бахмуті: є ділянки, де Сили оборони здійснюють контрнаступи, - підполковник НГУ Крижанівський
15:31
До Судану направили групу експертів з реагування на стихійні лиха
МЗС розробляє маршрути безпечної евакуації українців з Судану
15:06
Інтерв’ю
Кінопродюсер Володиимр Яценко
Не хочу, щоб ми для Заходу були тими, хто постійно розповідає про наші проблеми, - кінопродюсер Яценко
14:58
Ексклюзив
ЗСУ
Біля Марʼїнки та Авдіївки тривають важкі позиційні бої, - полковник ЗСУ Дмитрашківський
14:52
Садир Жапаров
Стало відомо, хто з іноземних лідерів приїде до Путіна на 9 Травня
14:47
Ексклюзив
Кримський міст
Росіяни значно збільшили охорону Кримського мосту, - Чубаров
14:39
Президент Литви Гітанас Науседа
Треба знайти механізми швидкої інтеграції України в НАТО, - президент Литви Науседа
14:28
На Чернігівщині перевернувся човен з п'ятьма людьми, двох ще шукають
14:27
Справа ракетного обстрілу РФ аеродрому "Канатове": СБУ затримала ексрозвідника
14:12
Олександр Зінченко, Віталій Миколенко, Джеймс Медісон та Микола Матвієнко (зліва - направо), Англія - Україна
Євро-2024: Мінмолодьспорту ухвалило рішення щодо подальшої участі збірної України у відборі
14:08
OPINION
Орест Сохар
Океанічна бутафорія Москви. Деякі судна Тихоокеанського флоту пам'ятають ще Брежнєва
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV