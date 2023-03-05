"Люди різних професій": ГУР пояснило, чому надало відзнаку блогерці

Про це ГУР заявило у коментарі "Українській правді".

Розвідка зазначила, що завдання від ГУР наразі виконують "багато публічних та непублічних людей, які не афішують свою діяльність".

Також повідомляється, що воєнна розвідка - "специфічна структура, що виконує інколи вкрай специфічні завдання", проте конкретніше методи своєї діяльності ГУР розкрити не може.

"Зважаючи на особливості певних завдань, для їхнього виконання структура може залучати дуже різних людей, різних професій, статусу, з особливими навичками. На щастя, дуже різні представники нашого суспільства готові допомагати Україні", - йдеться у коментарі.

Також, у розвідці підкреслили, що "неправильно публікувати усі інструменти досягнення поставлених завдань, принаймні, до перемоги".

Довідково: 3 березня скандальна блогерка Ксюша Манекен в Instagram опублікувала фото своєї відзнаки, яку отримала від ГУР ще торік.