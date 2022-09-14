Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир В’ятрович.

"Люди, завдяки яким постала незалежна українська держава, мають отримати від цієї держави гідні пенсії", – наголошує В’ятрович.

Він нагадує, що 2015 року ухвалено Закон "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті". Але питання належних соціальних гарантій для тих, хто заплатив за нашу свободу роками ув’язнення, так і не було вирішено.

Володимир В'ятрович зауважує: досі типовою є ситуація, коли борці за незалежність, які пережили роки комуністичних таборів, живуть у бідності.

"Їхні пенсії значно нижчі за пенсії їхніх катів – колишніх суддів, прокурорів, працівників КҐБ, МВС тощо, є значно вищими. Час нарешті покласти край цій несправедливості", – пише Володимир В’ятрович.

"Сьогодні ми разом з 38 колегами з різних фракцій зареєстрували законопроєкт №8032 "Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у ХХ столітті)". Цей документ передбачає встановлення пенсій за особливі заслуги реабілітованим борцям за незалежність України у ХХ столітті, які в часи СРСР були позбавлені волі", – зазначає народний депутат.

"Я сподіваюся, і комітет соціальної політики, і парламент в цілому без зволікань підтримають цей законопроєкт", – резюмує Володимир В‘ятрович.

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