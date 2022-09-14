Люди, завдяки яким постала незалежна Українська держава, мають отримати гідні пенсії, - В'ятрович
Народні депутати ініціюють встановлення пенсій за особливі заслуги для борців на незалежність України
Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат з фракції "Європейська Солідарність" Володимир В’ятрович.
"Люди, завдяки яким постала незалежна українська держава, мають отримати від цієї держави гідні пенсії", – наголошує В’ятрович.
Він нагадує, що 2015 року ухвалено Закон "Про правовий статус та вшанування пам’яті борців за незалежність України у XX столітті". Але питання належних соціальних гарантій для тих, хто заплатив за нашу свободу роками ув’язнення, так і не було вирішено.
Володимир В'ятрович зауважує: досі типовою є ситуація, коли борці за незалежність, які пережили роки комуністичних таборів, живуть у бідності.
"Їхні пенсії значно нижчі за пенсії їхніх катів – колишніх суддів, прокурорів, працівників КҐБ, МВС тощо, є значно вищими. Час нарешті покласти край цій несправедливості", – пише Володимир В’ятрович.
"Сьогодні ми разом з 38 колегами з різних фракцій зареєстрували законопроєкт №8032 "Про внесення змін до Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною" (щодо борців за незалежність України у ХХ столітті)". Цей документ передбачає встановлення пенсій за особливі заслуги реабілітованим борцям за незалежність України у ХХ столітті, які в часи СРСР були позбавлені волі", – зазначає народний депутат.
"Я сподіваюся, і комітет соціальної політики, і парламент в цілому без зволікань підтримають цей законопроєкт", – резюмує Володимир В‘ятрович.
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