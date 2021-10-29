"Людина має право на самогубство": прем'єр Грузії про голодування Саакашвілі у в’язниці

Про це передає Netgazeti.

У Гарібашвілі запитали, яким може бути фінал, якщо стан Саакашвілі погіршиться.

"Фінал не знаю… Якщо людина шкодить власному здоров'ю… Навіть більше: згідно із законом, людина має право на самогубство. Якщо людина вирішить вчинити суїцид, то вона має право це зробити, але держава, звичайно ж, не зможе взяти за це відповідальність",- сказав він.

Прем'єр Грузії зауважив, що влада створила додаткову групу лікарів для надання допомоги Саакашвілі.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.

27 жовтня омбудсмен Людмила Денісова відвідала Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі у Грузії.

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