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Головна війна з Росією Людина з технічною можливістю знищити Київ одним ударом дійсно вважає, що держава Україна не може існувати, - нардеп-"слуга" Гурін про Путіна
Ексклюзив

Людина з технічною можливістю знищити Київ одним ударом дійсно вважає, що держава Україна не може існувати, - нардеп-"слуга" Гурін про Путіна

22 лютого, 2022 вiвторок
21:09

Нардеп від "Слуги народу" Дмитро Гурін вважає, що Росія йде за сценарієм, який передбачає подальше вторгнення до України

Про це він сказав у "Великому ефірі Василя Зими" на Еспресо.TV.

"Українці кожен раз дивуються, коли Путін виходить і шось каже. Це здивування трохи небезпечна історія. Давайте подивимось просто на факти - у людини спочатку було 10  років великої влади, коли він був вимушений домовлятися з кимось, але, в цілому, все було як він хоче. Ми не забуваємо, що з першого дня у нього є кнопка, яка може  знищити всю планету. Після цього у нього було 10 років абсолютної влади, за які він закрутив гайки в російському суспільстві так, що там нічого живого не залишилось. Після того, у нього було 2 роки карантину. Він дивиться на світ через свій екран. Він віддає накази через нього і бачить, що там відбулось", - зазначив Гурін.

На думку нардепа, Путін дійсно вважає, що держава Україна не може існувати.

"Людина, яка може знищити Київ одним ударом. Є технічна можливість. Він може робити такі речі. Якщо ми подивимось на те, що відбувається, то там є план. Вони зазделегідь знімають ролики - про евакуацію, засідання Радбезу.  Є сценарій, є продакшн. Люди йдуть по сценарію, цей сценарій йде до війни. Буде вторгнення. Я не бачу варіанту, при якому воно не відбудеться на Донбас. І вони вивозять свої посольства, не тому що, це політичний жест. Вони збираються нападати на Київ", - підсумував він.

 

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дипломати
Володимир Путiн
Великий ефір Василя Зими
Посольство Росії
вторгнення в Україну
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