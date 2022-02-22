Росія евакуює своїх дипломатів з України

Про це повідомляє пресслужба МЗС РФ.



У міністерстві стверджують, що з 2014 року в Україні "здійснювали напади на посольство та генеральні консульства" у різних містах, а також "здійснювали провокації".



Крім того, у МЗС РФ кажуть, що на адресу російських дипломатів приходили погрози про фізичну розправу та відбувалися підпали їхнього транспорту, однак "київська влада не реагувала на те, що відбувається".



"За обставин, що склалися, наше першочергове завдання - подбати про російських дипломатів і співробітників посольства та генеральних консульств. Для захисту їхнього життя та безпеки керівництвом Росії було прийнято рішення про евакуацію персоналу російських закордонних установ в Україні, яке буде реалізована найближчим часом", - йдеться у повідомленні.





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