Люксембург виділив 15% оборонного бюджету на підтримку ЗСУ, - Зеленський

Про це він сказав на брифінгу з прем'єр-міністром Люксембургу Ксав'є Беттелем в Києві, який опублікувала пресслужба ОПУ.

"Люксембург нам постійно допомагав. Якщо сказати про допомогу щодо потужності нашої армії, то 15% усього оборонного бюджету, хоча прем'єр-міністр не любить про це говорити, Люксембург виділив нашим захисникам і захисницям", - заявив президент

Зеленський наголосив, що це велика допомога.

"Якби кожна держава у світі виділила приблизно такі бюджети, то, гадаю, ми вже перемогли б", - підсумував він.