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Мадонна збирає кошти для українських дітей, які постраждали від російської агресії, - співзасновник фонду "Голоси дітей" Сафаров

12 травня, 2022 четвер
17:27
Культура частина триптиху "Mother of Creation"

Протягом року Мадонна і відомий NFT-митець beeple створювали проєкт "Матір творіння", частина грошей з нього підуть на допомогу українським дітям

Про це повідомив співзасновник фонду "Голоси дітей" Азад Сафаров.

Протягом року Мадонна і NFT-митець beeple створили триптих "Mother of Creation", який складається з NFT-відео.

Зібрані з продажу кошти віддадуть трьом благодійним організаціям у світі. Одною з них обрали фонд "Голоси дітей".

Аукціон триватиме два дні.
Платформа "MoonPay", яка збиратиме кошти аукціону, виділить додатково по $100 тисяч кожній з трьох організацій.
  • Нагадаємо, російські військові вивезли на територію РФ близько 2 тис. українських дітей. Окупанти викрадають дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із Луганської та Донецької областей

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2022, четвер
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