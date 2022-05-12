Мадонна збирає кошти для українських дітей, які постраждали від російської агресії, - співзасновник фонду "Голоси дітей" Сафаров
Протягом року Мадонна і відомий NFT-митець beeple створювали проєкт "Матір творіння", частина грошей з нього підуть на допомогу українським дітям
Про це повідомив співзасновник фонду "Голоси дітей" Азад Сафаров.
Протягом року Мадонна і NFT-митець beeple створили триптих "Mother of Creation", який складається з NFT-відео.
Зібрані з продажу кошти віддадуть трьом благодійним організаціям у світі. Одною з них обрали фонд "Голоси дітей".
Платформа "MoonPay", яка збиратиме кошти аукціону, виділить додатково по $100 тисяч кожній з трьох організацій.
- Нагадаємо, російські військові вивезли на територію РФ близько 2 тис. українських дітей. Окупанти викрадають дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із Луганської та Донецької областей
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