Мадонна збирає кошти для українських дітей, які постраждали від російської агресії, - співзасновник фонду "Голоси дітей" Сафаров

Про це повідомив співзасновник фонду "Голоси дітей" Азад Сафаров.



Протягом року Мадонна і NFT-митець beeple створили триптих "Mother of Creation", який складається з NFT-відео.



Зібрані з продажу кошти віддадуть трьом благодійним організаціям у світі. Одною з них обрали фонд "Голоси дітей".

Нагадаємо, російські військові вивезли на територію РФ близько 2 тис. українських дітей. Окупанти викрадають дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, із Луганської та Донецької областей

Аукціон триватиме два дні.Платформа "MoonPay", яка збиратиме кошти аукціону, виділить додатково по $100 тисяч кожній з трьох організацій.

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