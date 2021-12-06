"Маємо бути обережні": начальник Штабу оборони Канади відкинув ідею Резнікова збільшити кількість військових інструкторів в Україні

Про це повідомив начальник Штабу оборони Канади Уейн Ейрі в інтерв'ю Globe and Mail, передає НВ.



На його думку, будь-яка нова підтримка України у військовому плані може загострити ситуацію.



"Дипломатія має відігравати провідну роль. Ми маємо бути дуже обережні. Ми повинні бути дуже обережними у балансі між стримуванням та ескалацією, а також у тому, що сприймає інша сторона", - наголосив генерал.

Ейрі зазначив, що Канада не цурається своєї підтримки.



"Ви завжди маєте сприймати потенційних супротивників серйозно. Війни розпочиналися через потенційні прорахунки протягом усієї історії", - додав він.

Генерал зауважив, що зараз в Україні перебуває понад 200 інструкторів з Канади.



"Україна посідає перше місце серед отримувачів нашої програми підготовки з військової співпраці. Отже, загалом це досить сильний прояв підтримки", - резюмував він.

Раніше міністр оборони Олексій Резніков закликав США, Велику Британію та Канаду надіслати більше військових інструкторів до України та розмістити їх ближче до кордону з Росією.