"Маємо бути обережні": начальник Штабу оборони Канади відкинув ідею Резнікова збільшити кількість військових інструкторів в Україні
Канада не планує відправляти до України більше військових інструкторів на тлі можливої нової агресії з боку Росії
Про це повідомив начальник Штабу оборони Канади Уейн Ейрі в інтерв'ю Globe and Mail, передає НВ.
На його думку, будь-яка нова підтримка України у військовому плані може загострити ситуацію.
"Дипломатія має відігравати провідну роль. Ми маємо бути дуже обережні. Ми повинні бути дуже обережними у балансі між стримуванням та ескалацією, а також у тому, що сприймає інша сторона", - наголосив генерал.
Ейрі зазначив, що Канада не цурається своєї підтримки.
"Ви завжди маєте сприймати потенційних супротивників серйозно. Війни розпочиналися через потенційні прорахунки протягом усієї історії", - додав він.
Генерал зауважив, що зараз в Україні перебуває понад 200 інструкторів з Канади.
"Україна посідає перше місце серед отримувачів нашої програми підготовки з військової співпраці. Отже, загалом це досить сильний прояв підтримки", - резюмував він.
- Раніше міністр оборони Олексій Резніков закликав США, Велику Британію та Канаду надіслати більше військових інструкторів до України та розмістити їх ближче до кордону з Росією.
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