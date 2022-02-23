"Маємо гідно пройти непростий період": Зеленський на зустрічі з найбільшими бізнесменами України закликав їх не виїжджати з країни

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.



"Для мене важливо, що ви перебуваєте в Україні. Мене зараз не цікавлять будь-які суперечності або непорозуміння між нами в будь-яких напрямах. Ми маємо всі разом гідно пройти цей непростий період і захистити українців", - сказав Зеленський у зверненні до бізнесменів.



Президент зазначив, що у компаніях тих представників, що були присутні на зустрічі, працюють близько 2 млн українців. Він закликав бізнесменів залишатися в Україні разом зі своїми колективами.



"Ми захищаємо нашу державу і наших громадян, а також ваші підприємства. Тому вам доведеться захищати їх разом з нами - і підприємства, і людей, які на них працюють", - сказав Зеленський.



У пресслужбі зазначають, що у відповідь бізнесмени наголосили на готовності взаємодіяти з владою задля розв'язання всіх питань, що сьогодні виникають.





Нагадаємо, 14 лютого Володимир Зеленський звернувся до олігархів, бізнесменів, держслужбовців та депутатів усіх рівнів на тлі можливої нової агресії Росії: "Поверніться до своїх людей, завдяки яким отримали свої заводи та статки".



