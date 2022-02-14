"Поверніться до своїх людей, завдяки яким отримали свої заводи та статки": Зеленський закликав олігархів приїхати до України на тлі можливого вторгнення РФ

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає Еспресо.TV.



"Я хочу звернутись, не до тих, хто залишився з Україною і в Україні, а до тих, хто її покинув у цей найвідповідальніший момент. Ваша сила не у ваших грошах, не у літаках, а в громадянській позиції, яку ви можете проявити. Поверніться до своїх людей та своєї країни, завдяки яким ви отримали свої заводи та статки. Сьогодні кожен проходить справжній тест на громадянина України - пройдіть його гідно. Нехай всі зрозуміють, для кого Україна дійсно Батьківщина, а для кого - просто майданчик для грошей", - заявив президент.



Зеленський також окремо звернувся до всіх представників держави - держслужбовців, народних обранців всіх рівнів, "які залишили країну або планують найближчим часом це зробити".



"Вам народ України довірив не тільки керувати державою, а й захищати її. Це ваш прямий обов'язок в такій ситуації - бути разом з нами, з українським народом. Я зараз пропоную вам протягом 24 годин повернутись на Батьківщину і стати пліч-о-пліч з українською армією, нашою дипломатією, нашим народом", - підсумував він.

За даними видання УП, українські олігархи та відомі бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами. Наприклад, 13 лютого деякі олігархи покинули країну.

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на 14 лютого з України виїхали 23 народних депутати.