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Олігархи тікають чартерами з України. Рабінович каже, що з 24:00 нардепів не випускатимуть

13 лютого, 2022 неділя
21:54
Суспільство

Українські олігархи та відомі бізнесмени залишають Україну чартерними рейсами. Лише у неділю, 13 лютого 2022 року,  з Києва вилетіло близько 20 чартерів та приватних літаків

Про це із посиланням на Українську правду передає Еспресо.TV.

Серед чартерів та приватних літаків, що залишили Україну в неділю - борти Ріната Ахметова та Бориса Колеснікова.

Разом з тим, Колесніков заявляє, що перебуває у Києві й не збирається нікуди їхати. За його словами, літак вилетів до Праги на технічне обслуговування.

Водночас, хоча один із бортів Ахметова вилетів із України в неділю, сам власник "СКМ" залишив країну 30 січня рейсом до Цюріха.

Приватний борт на 50 осіб також замовив депутат ОПЗЖ, мільйонер Ігор Абрамович.

За даними "Української правди" від двох джерел всередині ОПЗЖ та двох людей, яким пропонували виїхати, цей борт має вивезти з Києва у Відень родичів однопартійців, а також бізнес-партнерів Абрамовича. Журналісти звернулися до нього по коментар. 

Ще 30 січня, як і Ахметов, вилетів з України бізнесмен Віктор Пінчук.

Вадим Новинський залишив Україну 10 лютого рейсом Київ - Мюнхен.

Того ж дня виїхав за кордон Олександр Ярославський, кортеж якого збив на смерть людину.

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13 лютого, тобто вже сьогодні, з України вилетіли бізнесмени Андрій Ставніцер та Вадим Нестеренко, учора, 12 лютого, Вадим Столар та Василь Хмельницький.

У пресслужбі Ставніцера підкреслили, що він "полетів у відрядження і днями повернеться в Україну". 

У пресслужбі Хмельницького повідомили, що він полетів із командою на навчання і має повернутися в Україну 20 лютого. Там додали, що цей тур був запланований за три місяці і діти Хмельницького лишаються в Україні.


Своєю чергою підприємець та політик Вадим Рабінович (ОПЗЖ) заявляє про нібито встановлено заборону на виїзд з України після 24.00 неділі, 13 лютого 2022 року.

"Депутатам ВР закрито виліт із України. З 12-ї ночі", - повідомив він у себе на фейсбуці.



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Борис Колесніков
Рінат Ахметов
Віктор Пінчук
Вадим Новинський
Вадим Рабінович
чартер
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