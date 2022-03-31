Маємо персональні дані всіх військовослужбовців і їхніх родичів: українська розвідка закликала білоруських військових відмовитися від участі у війні на боці Росії
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що мають персональні дані білоруських військовослужбовців, які мають намір воювати в Україні.
Про це повідомляють на сторінці ГУР Міноборони України.
"Маємо повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, з підрозділів ЗС Білорусі, які намагаються потрапити у ганебну, чужу їм та свідомо програють війну Україні".
У відомстві наголосили, що сподіваються на розсудливість білоруських військових. А серйозність заяв підтвердиться публікацією відповідної інформації.
Зокрема, ️Головне управління розвідки Міноборони України додає, що Україна ніколи не несла загроз, не планувала і не планує жодних агресивних дій проти Білорусі.
Водночас українська військова розвідка звернулася до військовослужбовців білоруських збройних сил і закликає відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни.
- Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила список із 1327 військових ГРУ РФ, які воюють проти України.
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