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Головна війна з Росією Маємо персональні дані всіх військовослужбовців і їхніх родичів: українська розвідка закликала білоруських військових відмовитися від участі у війні на боці Росії

Маємо персональні дані всіх військовослужбовців і їхніх родичів: українська розвідка закликала білоруських військових відмовитися від участі у війні на боці Росії

31 березня, 2022 четвер
14:47
війна з Росією білоруські військові

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявляють, що мають персональні дані білоруських військовослужбовців, які мають намір воювати в Україні.

Про це повідомляють на сторінці ГУР Міноборони України.

"Маємо повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, з підрозділів ЗС Білорусі, які намагаються потрапити у ганебну, чужу їм та свідомо програють війну Україні".

У відомстві наголосили, що сподіваються на розсудливість білоруських військових.  А серйозність заяв підтвердиться публікацією відповідної інформації.

Зокрема, ️Головне управління розвідки Міноборони України додає, що Україна ніколи не несла загроз, не планувала і не планує жодних агресивних дій проти Білорусі. 

Водночас українська військова розвідка звернулася до військовослужбовців білоруських збройних сил і закликає відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни. 

  • Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила список із 1327 військових ГРУ РФ, які воюють проти України.

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Білорусь
Міноборони України
ГУР
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