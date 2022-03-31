Маємо персональні дані всіх військовослужбовців і їхніх родичів: українська розвідка закликала білоруських військових відмовитися від участі у війні на боці Росії

Про це повідомляють на сторінці ГУР Міноборони України.



"Маємо повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, з підрозділів ЗС Білорусі, які намагаються потрапити у ганебну, чужу їм та свідомо програють війну Україні".



У відомстві наголосили, що сподіваються на розсудливість білоруських військових. А серйозність заяв підтвердиться публікацією відповідної інформації.



Зокрема, ️Головне управління розвідки Міноборони України додає, що Україна ніколи не несла загроз, не планувала і не планує жодних агресивних дій проти Білорусі.



Водночас українська військова розвідка звернулася до військовослужбовців білоруських збройних сил і закликає відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни.

Нагадаємо, українська розвідка оприлюднила список із 1327 військових ГРУ РФ, які воюють проти України.

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