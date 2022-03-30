Українська розвідка оприлюднила список 1327 військових ГРУ РФ, які воюють проти України

Про це повідомило ГУР Міноборони.



"Головне управління розвідки України здобуло список військовослужбовців 1327 центру застосування розвідувальних підрозділів та підрозділів спеціального призначення ГРУ, що скоюють воєнні злочини проти народу України", - зазначили в розвідці.



У ГУР наголосили, що жоден "центр" не підготує окупантів "до гніву, який на вас чекає не тільки від нашого підрозділу, а й від усього народу України".



Список опублікований у PDF-форматі та містить ПІБ, фото кожного окупанта, скан-копії їхніх водійських посвідчень, підрозділи, посади, військові звання.



Нагадаємо, 26 березня ГУР Міноборони оприлюднила список бурятів, які воюють проти України.

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