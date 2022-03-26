Українська розвідка оприлюднила список бурятів, які воюють проти України
ГУР Міноборони оприлюднило список військових батальйонно-тактичної групи з Бурятії, які воюють проти України
Про це повідомило ГУР Міноборони.
"ГУР МО України здобуло список особового складу батальйонно-тактичної групи 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647) м. Кяхта Республіки Бурятія, що скоюють воєнні злочини проти народу України", - зазначили в розвідці.
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