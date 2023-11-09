Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією "Маємо шалені успіхи на Кримському напрямку", - секретар РНБО Данілов

"Маємо шалені успіхи на Кримському напрямку", - секретар РНБО Данілов

9 листопада, 2023 четвер
00:55
Війна з Росією Олексій Данілов

Україна має величезні здобутки з нищення військових ресурсів росіян в тимчасово окупованому Криму

Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Укрінформ.

"Наразі ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу. Але те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення чорноморського флоту – це величезні здобутки нашої країни", - сказав Данілов.

Він висловив впевненість, що будуть ще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів на Кримському напрямку.

  • 4 листопада Данілов заявив, що у тимчасово окупованому Криму російські війська зазнають таких невдач, "яких ще ніколи не бачили". Зокрема, йдеться про Чорноморський флот.
Крим
Олексій Данілов
Чорноморський флот Росії
Читайте також:
Олексій Лабецький
Автор Олексій Любецький
5 листопада, 2023 неділя
Одні на Закарпатті у жалобі за загиблими 128-ї бригади, інші - вітають московського попа
Михайло Філіпоненко
8 листопада, 2023 середа
У Луганську підірвали колаборанта, причетного до катувань українців. Розвідка заявила про спецоперацію з партизанами
8 листопада, 2023 середа
Ліга чемпіонів: який вигляд має таблиця групи "Шахтаря" після сенсаційної перемоги над "Барселоною"
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.11
    Купівля 37.11
    Продаж 37.65
  • EUR
    Купівля 39.53
    Продаж 40.41
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
9 листопада
01:23
ізраїльські солдати
ХАМАС утратив контроль над північчю Сектору Гази, - представник ЦАХАЛу
01:00
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Тренер Джошуа кардинально змінив думку про фаворита бою Усика та Ф'юрі
00:28
Міноборони України, Уляна Супрун ,медицина
Міноборони створило Департамент охорони здоров’я: його очолила людина з команди Супрун
00:07
Оновлено
Андрій Лунін, Реал, Ліга чемпіонів
Лунін відбив пенальті за "Реал". Результати усіх матчів Ліги чемпіонів за 8 листопада
2023, середа
8 листопада
23:42
Дмитро Пєсков
"Київ намагався атакувати Ленінградську, Калінінську та Курську АЕС": добірка російських фейків за 8 листопада
23:29
Джон Кірбі
"Використано 96% допомоги": Білий дім назвав суму, на яку до зими може розраховувати Україна
23:15
"День, який історія України точно пам’ятатиме": Зеленський про рішення Єврокомісії щодо переговорів про членство в ЄС
22:47
Поліція завжди на чатах
Чоловіка, який побив військового під час вручення повістки, відправили під домашній арешт
22:19
Ексклюзив
Ольга Стефанішина
"База для позитивних рішень у грудні": віцепрем’єрка Стефанішина про рекомендацію Єврокомісії щодо перемовин з Україною про вступ до ЄС
22:00
Оновлено
верховна рада
Рада прибрала із законопроєкту пункт про скасування заочної та вечірньої форми навчання у вишах
21:28
Ексклюзив
На фото: Олександр Хара
"У нас війна з 2014 року і ми вже провели кілька виборів": експерт Хара висловився, чи доречна в нинішніх реаліях критика влади
21:11
Володимир Зеленський
Зеленський заявив, що втрати України на фронті вп'ятеро менші, ніж у росіян
21:08
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Наближається час для F-16 у небі України та методи ефективного розмінування на лінії фронту. Колонка Сергія Згурця
21:02
Зеленський підписав указ про підготовку до переговорів щодо вступу України до ЄС
20:36
Міністерство оборони
Міноборони втратило 2 млрд грн на трьох контрактах про закупівлю боєприпасів, – hromadske
20:04
OPINION
Лєна Чиченіна
Чи вийде в прокат "Іван і Марта"?
19:50
Оновлено
До Києва прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж
До Києва прибув міністр транспорту США Піт Буттіджедж
19:30
Еліна Світоліна, теніс
Світоліна анонсувала свій виступ на Australian Open
19:21
Партнерський матеріал
Чорна п'ятниця та безпека: як захистити свої дані під час онлайн-шопінгу
19:18
Оновлено
Чорне море
Росія ракетою Х-31П вдарила по іноземному цивільному судну в Чорному морі. Є загиблий та поранені
19:18
G7
G7 не розморожуватиме активи РФ, допоки Росія не компенсує збитки Україні
19:14
ЗСУ відбили 54 атаки росіян на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, - Генштаб
19:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 623-го дня війни: ліквідація колаборанта в Луганську та полковників РФ на Арабатській стрілці
18:51
Ексклюзив
Акція за демобілізацію
Чому родини військових вимагають демобілізації
18:20
ракетний завод, Москва
"Атеш" розвідав новий російський ракетний завод у Москві
18:20
Ексклюзив
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
"Ерунда война, главное - манёвр": військовий експерт процитував принцип, за яким діє російська армія
18:07
Кіліан Мбаппе, ПСЖ, Ліга чемпіонів
"Шукає свій шанс": Шевченко засипав Мбаппе компліментами
18:05
УБД
Рада в першому читанні підтримала законопроєкти про спрощення процедури отримання статусу УБД
18:00
OPINION
Богдан Данилишин
Українські банки вдвічі прибутковіші за польські
17:58
В Україні видаватимуть сертифікати на вивчення англійської мови: подробиці
17:48
Богдан Єрмохін
Росіяни призвали до армії неповнолітнього маріупольця, який у квітні намагався повернутися в Україну, - Андрющенко
17:43
Пресреліз
Еспресо логотип
Як дивились телеканал "Еспресо" в жовтні: стабільно перші
17:29
Олександр Усик і Тайсон Ф'юрі
Усик чітко окреслив, коли хоче битися з Ф'юрі
17:26
Україна ЄС
Єврокомісія закликала українську владу розв'язати питання з відключеними телеканалами
17:10
Мірча Луческу
Луческу веде переговори про роботу в румунському "Динамо"
17:04
санкції проти Росії
Золотодобувний, нафтовий та стратегічний сектори РФ: Британія запровадила санкції проти 29 осіб та організацій
16:51
Словаччина Україна
Словаччина не підтримала надання Україні 14-го пакета допомоги
16:51
Олександр Зінченко та Георгій Судаков (в центрі), Україна - Північна Македонія
Ребров оголосив список футболістів збірної України, викликаних на матч проти Італії
16:36
обстріл Херсона
РФ з окупованого лівобережжя обстріляла Херсон: поранено чоловіка
16:33
Володимир Сальдо
Суд у Одесі дав колаборанту Сальдо 15 років тюрми за держзраду
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV