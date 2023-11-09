"Маємо шалені успіхи на Кримському напрямку", - секретар РНБО Данілов
Україна має величезні здобутки з нищення військових ресурсів росіян в тимчасово окупованому Криму
Про це в ефірі телемарафону заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, передає Укрінформ.
"Наразі ми маємо шалені успіхи на Кримському напрямку. Ми постійно звертаємо увагу на те, що стосується суходолу. Але те, що стосується нищення Російської Федерації, нищення їх активів на території Криму і нищення чорноморського флоту – це величезні здобутки нашої країни", - сказав Данілов.
Він висловив впевненість, що будуть ще приємні новини щодо нищення окупантів та ресурсів на Кримському напрямку.
- 4 листопада Данілов заявив, що у тимчасово окупованому Криму російські війська зазнають таких невдач, "яких ще ніколи не бачили". Зокрема, йдеться про Чорноморський флот.
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