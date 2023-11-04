Окупанти в Криму зазнають таких невдач, яких ще ніколи не бачили, - Данілов
У тимчасово окупованому Криму російські війська зазнають таких невдач, "яких ще ніколи не бачили". Зокрема, йдеться про Чорноморський флот
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Українського Радіо.
Як наголошує Данілов, Сили оборони відповідають ворогу щодня та завдають їм значних втрат. Йдеться не лише про втрати, які відбуваються безпосередньо на лінії зіткнення на фронті.
"Що стосується Кримського півострову і Чорноморського флоту Російської Федерації, повірте, такої поразки, якої вони там зазнають, росіяни ніколи в житті не бачили", - сказав Данілов.
За його словами, Україна не збирається ані здаватися, ані підписувати якісь капітуляції.
"Президент України констатує, що ми будемо продовжувати нашу боротьбу. Ми не збираємося зупинятися. Зеленський налаштований на перемогу. І дуже важливо розуміти всім, що ми не збираємося ані здаватися, ані підписувати якісь капітуляції", - додав секретар РНБО.
- 2 листопада міністерство оборони Росії повідомило про нібито атаку 6 безпілотників по території тимчасово окупованого Криму.
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