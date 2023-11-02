Міноборони РФ заявило про атаку шести дронів в окупованому Криму
Уранці четверга, 2 листопада, міністерство оборони Росії повідомило про нібито атаку 6 безпілотників по території тимчасово окупованого Криму
Про це пише міноборони РФ.
"Вранці 2 листопада припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням шести БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.
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Зазначається, що один БПЛА буцімто було знищено над акваторією Чорного моря, ще п'ять перехопили над територією тимчасово окупованого Криму.
- Учора так звана влада тимчасово окупованого Севастополя заявила про атаку "великої кількості" повітряних цілей по усій території Криму.
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