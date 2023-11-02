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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Міноборони РФ заявило про атаку шести дронів в окупованому Криму

Міноборони РФ заявило про атаку шести дронів в окупованому Криму

2 листопада, 2023 четвер
07:24
Війна з Росією безпілотник, дрон

Уранці четверга, 2 листопада, міністерство оборони Росії повідомило про нібито атаку 6 безпілотників по території тимчасово окупованого Криму

Про це пише міноборони РФ.

"Вранці 2 листопада припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням шести БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що один БПЛА буцімто було знищено над акваторією Чорного моря, ще п'ять перехопили над територією тимчасово окупованого Криму.

  • Учора так звана влада тимчасово окупованого Севастополя заявила про атаку "великої кількості" повітряних цілей по усій території Криму.
Україна
Росія
Крим
ППО
російська армія
окуповані території
окупанти
безпілотник
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