Міноборони РФ заявило про атаку шести дронів в окупованому Криму

Про це пише міноборони РФ.

"Вранці 2 листопада припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням шести БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що один БПЛА буцімто було знищено над акваторією Чорного моря, ще п'ять перехопили над територією тимчасово окупованого Криму.