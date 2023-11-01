Росіяни заявили про атаку "великої кількості" повітряних цілей по усій території окупованого Криму

Про це повідомив так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв.

Развожаєв закликав людей залишатись в укриттях та зберігати спокій, заявивши, що, мовляв, по усій території тимчасово окупованого Криму "військові ведуть роботу зі знищення великої кількості різноманітних повітряних цілей".

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1 листопада тривогу в окупованому Севастополі оголошували двічі: з 5:47 до 6:20 та з 9:50 до 11:56. У обох випадках Развожаєв повідомляв про дим у районі Севастопольської бухти, який нібито спричинений табельними засобами маскування.

"Якщо побачите дим у районі Севастопольської бухти - це військові використовують табельні засоби маскування", - писав так званий губернатор.