Таку думку вона висловила в етері Еспресо.



"Залишається не так багато того, що може зробити Україна, окрім чіткого відстоювання своїх червоних ліній. Тому що і внутрішньополітична, й економічна ситуація в Туреччині, й туристичний сезон, який не за горами, й регіональний контекст, зокрема боротьба з курдами в Сирії, Південний Кавказ, безліч регіональних конфліктів, де Туреччина пов’язана з РФ - всі ці чинники вимагають взаємодії Туреччини та Росії. Проте те, що ми бачимо зараз, це неприховане порушення Туреччиною і міжнародного права, й двосторонніх домовленостей. Зокрема йдеться про торгівлю краденим зерном", - сказала вона.

Політологиня додала, що Туреччина вже відкрито та цинічно намагається підтримати Росію.



"Те, що Туреччина не долучилась до санкцій проти РФ в принципі є традиційним явищем, тому що вони не доєднуються до санкцій проти будь-яких інших країн, сама Туреччина перебуває під західними санкціями. Проте зараз Туреччина абсолютно неприховано і достатньо цинічно підтримує РФ. Зокрема через заяви Туреччини про розблокування доступу російського зерна до світових ринків, відновлення роботи російських банків у світі, запрошення російських олігархів - для стратегічного партнера України це не зовсім симпатична ситуація", - наголосила експертка.

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що вважає реалістичним створення "зернового коридору" в Чорному морі за участі ООН, РФ, України та Туреччини



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