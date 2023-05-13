МАГАТЕ планує представити угоду щодо захисту ЗАЕС до кінця місяця, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

У розмові з журналістами Гроссі сказав, що він "продовжує інтенсивні переговори з усіма залученими сторонами щодо забезпечення захисту Запорізької атомної електростанції".

За інформацією джерел Reuters, Україна підтримує угоду щодо безпеки ЗАЕС, проте позиція Росії залишається незрозумілою.

Співрозмовники видання з дипломатичних кіл розповіли, що Гроссі планує оприлюднити пункти щодо захисту ЗАЕС, які до того часу мають бути підтримані РФ і Україною.

За даними видання, плани Гроссі щодо ЗАЕС кілька разів змінювалися через критику з боку України та РФ: початковий план полягав у створенні "захисної зони" навколо станції, але потім від цієї ідеї відмовилися. Наразі МАГАТЕ хоче заборонити розміщення важкої зброї на території атомної станції, але поки немає розуміння, що саме вважати важкою зброєю.

Співрозмовники видання повідомили, що пропозиції МАГАТЕ також мають включати відсутність військового персоналу на ЗАЕС, але Росія продовжує наполягати на тому, що озброєні люди там не підпадають під категорію військових: РФ стверджує, що станцію охороняють співробітники Росгвардії.

Ще одне положення плану забороняє тиск і напади на українських співробітників станції.