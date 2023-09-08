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Магучіх після амбіційної заяви про світовий рекорд тріумфувала на етапі "Діамантової ліги"

8 вересня, 2023 п'ятниця
23:17
Спорт Ярослава Магучіх

У п'ятницю, 8 вересня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх тріумфувала на етапі "Діамантової ліги"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На етапі "Діамантової ліги" в Брюсселі українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала єдиною спортсменкою, яка змогла стрибнути на 2 метри з першої спроби.

Магучіх також намагалась подолати позначку у 2,04 м, проте не показала жодної вдалої спроби.

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко з результатом 1,91 м і стала четвертою.

Для Магучіх це 5-й етап на "Діамантовій лізі" у цьому сезоні. Українка перемагала у Рабаті та Сямені, а також завоювала бронзу в Лозанні та Монако.

  • 27 серпня Магучіх завоювала золоту медаль у стрибках у висоту та вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу.
  • Ярослава Магучіх зробила амбіційну заяву напередодні етапу Діамантової ліги у Брюсселі, вона хоче побити світовий рекорд у стрибках в висоту.
Україна
Бельгія
легка атлетика
Ярослава Магучіх
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