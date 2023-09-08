Магучіх після амбіційної заяви про світовий рекорд тріумфувала на етапі "Діамантової ліги"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

На етапі "Діамантової ліги" в Брюсселі українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала єдиною спортсменкою, яка змогла стрибнути на 2 метри з першої спроби.

Магучіх також намагалась подолати позначку у 2,04 м, проте не показала жодної вдалої спроби.

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко з результатом 1,91 м і стала четвертою.

Для Магучіх це 5-й етап на "Діамантовій лізі" у цьому сезоні. Українка перемагала у Рабаті та Сямені, а також завоювала бронзу в Лозанні та Монако.