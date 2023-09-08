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"Хочу встановити світовий рекорд": Магучіх зробила амбіційну заяву

8 вересня, 2023 п'ятниця
22:04
Спорт Ярослава Магучіх

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх заявила, що має намір встановити світовий рекорд в стрибках у висоту

Про це повідомляє Wanda Diamond League.

Магучіх зробила амбіційну заяву напередодні етапу Діамантової ліги у Брюсселі.

"Звісно, я думаю, що все можливо. Обмеження є тільки в нашій голові. Я хочу спробувати встановити світовий рекорд", - сказала Ярослава Магучіх.

Світовим рекордом серед жінок є стрибок Стефки Костадінової на 2,09 м. Болгарська спортсменка встановила його у 1987 році.

Найкращий результат Магучіх - 2,05 м.

  • 29 травня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх перемогла на першому етапі "Діамантової ліги" у Марокко з найкращим результатом сезону в світі в стрибках у висоту - 2,01 м.
  • 27 серпня Магучіх завоювала золоту медаль у стрибках у висоту та вперше в кар'єрі стала чемпіонкою світу.
Відео
Україна
легка атлетика
Ярослава Магучіх
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2023, п'ятниця
8 вересня
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