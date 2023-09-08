"Хочу встановити світовий рекорд": Магучіх зробила амбіційну заяву
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх заявила, що має намір встановити світовий рекорд в стрибках у висоту
Про це повідомляє Wanda Diamond League.
Магучіх зробила амбіційну заяву напередодні етапу Діамантової ліги у Брюсселі.
"Звісно, я думаю, що все можливо. Обмеження є тільки в нашій голові. Я хочу спробувати встановити світовий рекорд", - сказала Ярослава Магучіх.
Світовим рекордом серед жінок є стрибок Стефки Костадінової на 2,09 м. Болгарська спортсменка встановила його у 1987 році.
Найкращий результат Магучіх - 2,05 м.
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