"Хочу встановити світовий рекорд": Магучіх зробила амбіційну заяву

Про це повідомляє Wanda Diamond League.

Магучіх зробила амбіційну заяву напередодні етапу Діамантової ліги у Брюсселі.

"Звісно, я думаю, що все можливо. Обмеження є тільки в нашій голові. Я хочу спробувати встановити світовий рекорд", - сказала Ярослава Магучіх.

Світовим рекордом серед жінок є стрибок Стефки Костадінової на 2,09 м. Болгарська спортсменка встановила його у 1987 році.

Найкращий результат Магучіх - 2,05 м.