Про це повідомляє NRK.

"Марія Ласіцкене лише після трьох місяців війни написала листа Томасу Баху. І це все, що вона написала. Це дуже погано. Це частина мого життя, і це був досвід, який зміцнив мене морально. Частина мене шкодує про те фото. Це сталося, і я не можу цього змінити", - сказала Магучіх.

Вона додала, що після початку повномасштабної війни РФ проти України не спілкувалася з російськими спортсменами.

"У нас більше немає стосунків. До 24 лютого всі спортсменки спілкувалися між собою, ми спілкувалися з росіянками, але все змінилося. Ніхто з них нічого не написав. Вони мовчать. Багато спортсменок говорять, що це не їхні проблеми. Вони не розуміють, що це російське вторгнення в мою Україну. Але потім заявляють: "Ми нічого не можемо зробити". Вони можуть зробити, що завгодно. Чому вони так думають?", - запитала Магучіх.

Українська легкоатлетка сфотографувалася з Марією Ласіцкене після змагань на Олімпійських іграх у Токіо у серпні 2021 року. Це викликало в Україні різку критику на адресу легкоатлетки.

Ярослава Магучіх 20 липня здобула срібло у стрибках у висоту на чемпіонаті світу.

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