Магучіх розповіла, що думає про спільне фото з росіянкою після початку повномасштабної війни РФ проти України
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх заявила, що шкодує про спільне фото з росіянкою Марією Ласіцкене, зроблене під час Олімпіади-2020 у Токіо
Про це повідомляє NRK.
"Марія Ласіцкене лише після трьох місяців війни написала листа Томасу Баху. І це все, що вона написала. Це дуже погано. Це частина мого життя, і це був досвід, який зміцнив мене морально. Частина мене шкодує про те фото. Це сталося, і я не можу цього змінити", - сказала Магучіх.
Вона додала, що після початку повномасштабної війни РФ проти України не спілкувалася з російськими спортсменами.
"У нас більше немає стосунків. До 24 лютого всі спортсменки спілкувалися між собою, ми спілкувалися з росіянками, але все змінилося. Ніхто з них нічого не написав. Вони мовчать. Багато спортсменок говорять, що це не їхні проблеми. Вони не розуміють, що це російське вторгнення в мою Україну. Але потім заявляють: "Ми нічого не можемо зробити". Вони можуть зробити, що завгодно. Чому вони так думають?", - запитала Магучіх.
Українська легкоатлетка сфотографувалася з Марією Ласіцкене після змагань на Олімпійських іграх у Токіо у серпні 2021 року. Це викликало в Україні різку критику на адресу легкоатлетки.
-
Ярослава Магучіх 20 липня здобула срібло у стрибках у висоту на чемпіонаті світу.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
35.79
Купівля 35.79Продаж 36.78
-
EUR
Купівля 36.1Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе