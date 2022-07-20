Про це повідомляє Еспресо.TV.

У фіналі змагань зі стрибків у висоту в Юджині Магучіх показала результат 2,02 м та виграла срібло. Чемпіонкою світу стала австралійка Елеонор Паттерсон, яка взяла таку ж висоту, але зробила це з першої спроби, в той час, як українка - з другої.

Бронзу отримала італійка Елена Валлортігара, яка стрибнула на 2,00 м та випередила українку Ірину Геращенко за спробами.

Ярослава Магучіх виграла срібло ЧС вдруге поспіль. Для збірної України ця нагорода стала другою на ЧС-2022. Бронзу нашій команді приніс у стрибках у висоту Андрій Проценко.

Чемпіонат світу

Стрибки у висоту

Жінки

20 липня

1. Елеонор Паттерсон (Австралія) - 2,02 м

2. Ярослава Магучіх (Україна) - 2,02 м

3. Елена Валлортігара (Італія) - 2,00 м

4. Ірина Геращенко (Україна) - 2,00 м

19 липня Андрій Проценко здобув бронзу в стрибках у висоту та приніс збірній України першу нагороду чемпіонату світу з легкої атлетики.

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