Українка Магучіх стала віцечемпіонкою світу з легкої атлетики
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх 20 липня здобула срібло у стрибках у висоту на чемпіонаті світу у США
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У фіналі змагань зі стрибків у висоту в Юджині Магучіх показала результат 2,02 м та виграла срібло. Чемпіонкою світу стала австралійка Елеонор Паттерсон, яка взяла таку ж висоту, але зробила це з першої спроби, в той час, як українка - з другої.
Бронзу отримала італійка Елена Валлортігара, яка стрибнула на 2,00 м та випередила українку Ірину Геращенко за спробами.
Ярослава Магучіх виграла срібло ЧС вдруге поспіль. Для збірної України ця нагорода стала другою на ЧС-2022. Бронзу нашій команді приніс у стрибках у висоту Андрій Проценко.
Чемпіонат світу
Стрибки у висоту
Жінки
20 липня
1. Елеонор Паттерсон (Австралія) - 2,02 м
2. Ярослава Магучіх (Україна) - 2,02 м
3. Елена Валлортігара (Італія) - 2,00 м
4. Ірина Геращенко (Україна) - 2,00 м
- 19 липня Андрій Проценко здобув бронзу в стрибках у висоту та приніс збірній України першу нагороду чемпіонату світу з легкої атлетики.
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