Макгрегор домовився про перший бій з 2021 року
Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор та експретендент на пояс Майкл Чендлер проведуть поєдинок
Про це повідомляє офіційний twitter-акаунт UFC.
Очільник UFC Дейна Вайт оголосив, що Макгрегор та Чендлер стануть тренерами команд в The Ultimate Fighter, а наприкінці сезону проведуть очний бій. Дата та місце поки невідомі.
У липні 2021 року на турнірі UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в Лас-Вегасі (США) ірландець програв технічним нокаутом американцю Дастіну Пуар'є після того, як не зміг продовжити поєдинок через зламану ногу.
Це був уже третій бій Макгрегора та Пуар'є. У вересні 2014 року ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою у січні 2021 року Пуар'є взяв реванш та нокаутував Макгрегора в другому раунді.
Чендлер останній поєдинок провів у листопаді 2022 року, коли теж достроково поступився Пуар'є.
- 1 червня батько Макгрегора обурився через слова Володимира Зеленського, який розкритикував ірландського бійця змішаних єдиноборств за спільне фото з Володимиром Путіним.
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