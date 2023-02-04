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Макгрегор домовився про перший бій з 2021 року

4 лютого, 2023 субота
22:20
Спорт Конор Макгрегор

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор та експретендент на пояс Майкл Чендлер проведуть поєдинок

Про це повідомляє офіційний twitter-акаунт UFC.

Очільник UFC Дейна Вайт оголосив, що Макгрегор та Чендлер стануть тренерами команд в The Ultimate Fighter, а наприкінці сезону проведуть очний бій. Дата та місце поки невідомі.

У липні 2021 року на турнірі UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в Лас-Вегасі (США) ірландець програв технічним нокаутом американцю Дастіну Пуар'є після того, як не зміг продовжити поєдинок через зламану ногу. 

Це був уже третій бій Макгрегора та Пуар'є. У вересні 2014 року ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою у січні 2021 року Пуар'є взяв реванш та нокаутував Макгрегора в другому раунді.

Чендлер останній поєдинок провів у листопаді 2022 року, коли теж достроково поступився Пуар'є.

Відео
Конор Макгрегор
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