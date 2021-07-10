Макгрегор - Пуар'є: де та коли дивитися реванш найбагатшого спортсмена світу в UFC

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Поєдинок Макгрегор - Пуар'є відбудеться у ніч проти 11 липня в Лас-Вегасі (США) у рамках турніру Абсолютного бійцівського чемпіонату - UFC 264.

В Україні трансляцію поєдинку можна буде переглянути на каналі Setanta Sports, а також на медіасервісі MEGOGO.

Бій Макгрегор - Пуар'є розпочнеться орієнтовно о 06:30.

У першому поєдинку між бійцями у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому бою, який пройшов в січні 2021 року, Пуар'є помстився за поразку та нокаутував ірландця у другому раунді.

12 травня стало відомо, що Конор Макгрегор заробив за рік $180 млн та став найбільш високооплачуваним спортсменом світу за версією Forbes.

9 липня ірландський боєць Конор Макгрегор вдарив ногою американця Дастіна Пуар'є на дуелі поглядів.

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