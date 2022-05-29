Макгрегор зробив прогноз на другий бій Усика проти Джошуа
Ірландський боєць змішаних єдиноборств Конор Макгрегор заявив, що британцю Ентоні Джошуа буде складно перемогти українця Олександра Усика у реванші
Про це повідомляє Sky Sport.
"Джошуа буде важко повернути собі пояси. Минулого разу для нього все пройшло не так добре. Це складне питання. Ей Джей – хороший хлопець, і я бажаю йому всього найкращого. Усик теж непоганий. Я сподіваюся побачити чудовий бій від обох бійців. Зараз надважка вага у вогні. Відбувається багато хороших речей", – сказав Макгрегор.
Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересня 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.
Очікується, що українець та британець зустрінуться у реванші 23 липня.
Конор Макгрегор - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в двох вагових категоріях.
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13 травня Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring.
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