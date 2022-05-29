Макгрегор зробив прогноз на другий бій Усика проти Джошуа

Про це повідомляє Sky Sport.

"Джошуа буде важко повернути собі пояси. Минулого разу для нього все пройшло не так добре. Це складне питання. Ей Джей – хороший хлопець, і я бажаю йому всього найкращого. Усик теж непоганий. Я сподіваюся побачити чудовий бій від обох бійців. Зараз надважка вага у вогні. Відбувається багато хороших речей", – сказав Макгрегор.

Олександр Усик є володарем титулів WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації), які він у вересня 2021 року відібрав у Ентоні Джошуа.

Очікується, що українець та британець зустрінуться у реванші 23 липня.

Конор Макгрегор - колишній чемпіон UFC (Абсолютного бійцівського чемпіонату) в двох вагових категоріях.

13 травня Олександр Усик очолив рейтинг найкращих боксерів світу за версією The Ring.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb