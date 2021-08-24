Макрон має намір відвідати Україну, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у французькому МЗС підтвердили наміри президента Еммануеля Макрона відвідати Україну
Про це він заявив під час брифінгу з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ів Ле Дріаном.
"Ми чекаємо з нетерпінням на візит президента Франції Емманюеля Макрона до України. І міністр Ле Дріан підтвердив намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним та знаковим для наших двосторонніх відносин", - заявив Кулеба.
Ле Дріан сподівається, що президент Франції здійснить візит в Україну до кінця поточного року.
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