Макрон має намір відвідати Україну, - Кулеба

Про це він заявив під час брифінгу з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ів Ле Дріаном.

"Ми чекаємо з нетерпінням на візит президента Франції Емманюеля Макрона до України. І міністр Ле Дріан підтвердив намір президента Макрона здійснити такий візит, який стане символічним та знаковим для наших двосторонніх відносин", - заявив Кулеба.



Ле Дріан сподівається, що президент Франції здійснить візит в Україну до кінця поточного року.