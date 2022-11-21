Макрон підтримав захист енергооб'єктів України, - Зеленський
21 листопада президент України Володимир Зеленський та президент Франції Емманюель Макрон обговорили захист український енергетичних об’єктів
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, опублікованому у Telegram.
"Говорив з Макроном фактично про реалізацію одразу кількох пунктів нашої формули миру. А саме – про радіаційну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній станції, а також про енергетичну безпеку України та Європи", - зазначив він.
Зеленський зазначив, що лідери працюють, щоб забезпечити виконання припису МАГАТЕ щодо припинення будь-якої ворожої активності проти атомних об’єктів в Україні.
"Для цього надзвичайно важливою є демілітаризація Запорізької атомної станції. Росія повинна забрати звідти всіх своїх бойовиків і припинити обстріли станції. Дякую Макрону за готовність підтримати захист наших енергетичних об’єктів", - підсумував український президент.
- Станом на ранок 20 листопада Енергоатом зафіксував більш як 12 ударів військ РФ по території Запорізької атомної електростанції.
- Тоді у МАГАТЕ розповіли, що внаслідок обстрілів ЗАЕС 20 листопада, на станції постраждало сховище радіоактивних відходів, охолоджувальний басейн, кабель до одного з реакторів, міст до іншого реактора та допоміжні будівлі. Агенція планувала провести перевірку, аби оцінити масштаби завданої шкоди.
- 21 листопада на Запорізькій АЕС експерти Міжнародного агентства з атомної енергії виявили пошкодження резервуарів для зберігання конденсату, що призвело до нерадіоактивного витоку.
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