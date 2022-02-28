Макрон подзвонив Путіну та Зеленському
Президент Франції Еммануель Макрон провів окремі перемовини з президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним
Про це повідомляє ЄП з посиланням на Єлисейський палац.
За даними палацу, розмова з Путіним тривала півтори години. Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню та убезпечити основні магістралі в Україні.
Там додали, що Путін "підтвердив свою готовність до цього".
Макрон додав, що наполягає на "необхідності негайного припинення вогню".
Він також кілька разів поговорив з Володимиром Зеленським впродовж останніх годин, заявили у президента Франції.
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