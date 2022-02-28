Макрон подзвонив Путіну та Зеленському

Про це повідомляє ЄП з посиланням на Єлисейський палац.



За даними палацу, розмова з Путіним тривала півтори години. Макрон попросив Путіна припинити удари по цивільному населенню та убезпечити основні магістралі в Україні.

Там додали, що Путін "підтвердив свою готовність до цього".

Макрон додав, що наполягає на "необхідності негайного припинення вогню".

Він також кілька разів поговорив з Володимиром Зеленським впродовж останніх годин, заявили у президента Франції.



