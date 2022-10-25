Макрон попросив Папу Римського поговорити з Путіним і Байденом, задля миру в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон звернувся до Папи Римського Франциска з проханням поговорити з лідерами США Джо Байденом та РФ Володимиром Путіним, задля миру в Україні
Про це повідомляє Le figaro.
Президент говорив з Папою про необхідність "релігійного діалогу" та "ролі", яку може зіграти католицька церква після закінчення війни Росії проти України.
Макрон також попросив Франциска зателефонувати до Путіна, патріарха Російської православної церкви Кирила, а також Байдена, щоб "сприяти мирному процесу" в Україні.
Макрон втретє з того часу, як став президентом, зустрівся з Папою Римським у Ватикані.
- Раніше Папа Римський Франциск засудив ракетні обстріли українських міст, які відбулися в понеділок і вівторок цього тижня, та закликав зупинити хвилю насильства.
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