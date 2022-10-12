Про це він заявив на щотижневій загальній аудієнції на площі Святого Петра, цитує Reuters.

"Моє серце завжди з українським народом, особливо з мешканцями тих місць, які постраждали від безжальних бомбардувань", - наголосив Папа Римський.

Також він помолився про те, що"дух перемінить серця тих, у чиїх руках доля війни, щоб хвиля насильства зупинилася й мирне співіснування у справедливості могло бути відбудоване".

10 жовтня Росія здійснила масований ракетний обстріл по українських містах. Володимир Зеленський заявив, що це спроба РФ знищити енергосистему України і завдати якнайбільше шкоди українцям.

Під ворожими ударами 10 жовтня опинилися Київ і Дніпро. Також обстрілів зазнала Львівщина, Полтавщина та Хмельниччина.

На Тернопільщині спрацювало ППО.