Макрон призначив спецпосланця з питань допомоги і відбудови України
Президент Франції Емманюель Макрон призначив ексвіцепрезидента ЄБРР з політики та партнерств П'єра Хайльбронна спецпосланником з питань допомоги і відбудови України
Про це у твіттері пише П'єр Хайльбронн.
"Для мене надзвичайна честь отримати довіру президента Емманюеля Макрона, який призначив мене Спеціальним посланником з питань допомоги та відбудови України. З огляду на цей величезний виклик, я прагнутиму координувати й активізувати зусилля Франції для відбудови України", - написав Хайльбронн.
- Зеленський під час візиту 9 лютого до Великої Британії підписав "Лондонську декларацію", спрямовану на поглиблення підтримки та сприяння відбудові України. Також 27 лютого, президент Володимир Зеленський зустрівся з міністром фінансів США Джанет Єллен, яка прибула до України. Обговорили відбудову та компенсації від РФ.
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