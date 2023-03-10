Макрон призначив спецпосланця з питань допомоги і відбудови України

Про це у твіттері пише П'єр Хайльбронн.

"Для мене надзвичайна честь отримати довіру президента Емманюеля Макрона, який призначив мене Спеціальним посланником з питань допомоги та відбудови України. З огляду на цей величезний виклик, я прагнутиму координувати й активізувати зусилля Франції для відбудови України", - написав Хайльбронн.