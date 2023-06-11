Макрон провів розмову з президентом Ірану: говорили про Україну
У суботу, 10 червня, президент Франції Емманюель Макрон провів розмову з іранським колегою Ібрагімом Раїсі
Про це повідомляє Reuters.
За інформацією джерела, Макрон попередив президента Ірану Ібрагіма Раісі про наслідки за постачання безпілотників російській армії.
У телефонній розмові президент Франції Емманюель Макрон закликав Іран негайно припинити підтримку, яку він надає Росії у війні проти України.
Макрон також висловив стурбованість стосовно розвитку іранської ядерної програми.
- У травні видання CNN зазначало, що Іран постачає Росії Каспійським морем усе більше боєприпасів, а Захід не може цьому перешкодити.
- 5 червня у ЗМІ потрапив контракт про закупівлю Росією в Ірану артилерійських і танкових снарядів, а також ракет різного розміру.
- За даними американської розвідки, Іран надає Росії матеріали для будівництва заводу з виробництва безпілотників на схід від Москви, оскільки РФ прагне отримати постійні постачання зброї для війни в Україні.
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