Про це повідомляє Reuters.

За інформацією джерела, Макрон попередив президента Ірану Ібрагіма Раісі про наслідки за постачання безпілотників російській армії.

У телефонній розмові президент Франції Емманюель Макрон закликав Іран негайно припинити підтримку, яку він надає Росії у війні проти України.

Макрон також висловив стурбованість стосовно розвитку іранської ядерної програми.