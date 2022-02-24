Макрон вимагав від Путіна припинити війну в Україні
Французький президент Емманюель Макрон зателефонував президента РФ Володимиру Путіну й закликав негайно припинити війну в Україні
Про це повідомляє AFP з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу,
Макрон поставив вимогу до Путіна негайно припинити російську наступальну операцію в Україні.
За версією Кремля, в Макрона й Путіна відбулася "відверта і серйозна розмова".
Путін нібито розповідав Макрону, чому вирішив розпочати війну в Україні.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.27
Купівля 29.27Продаж 32.32
-
EUR
Купівля 32.92Продаж 36.43
- Актуальне
- Важливе