Макрон вимагав від Путіна припинити війну в Україні

Про це повідомляє AFP з посиланням на пресслужбу Єлисейського палацу,



Макрон поставив вимогу до Путіна негайно припинити російську наступальну операцію в Україні.



За версією Кремля, в Макрона й Путіна відбулася "відверта і серйозна розмова".



Путін нібито розповідав Макрону, чому вирішив розпочати війну в Україні.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb