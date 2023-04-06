Макрон втрачає підтримку: лідером президентського рейтингу стала Ле Пен, - опитування
Лідерка ультраправої французької партії "Національне об’єднання" Марін Ле Пен перемогла б Емманюеля Макрона на виборах президента, якби вони відбулись зараз
Про це свідчить опитування групи компаній Elabe для телеканалу BFMTV.
Згідно з даними опитування, Ле Пен набрала б 55% голосів виборців у Франції в другому турі голосування, тоді як чинний президент Макрон – лише 45%.
При цьому на останніх виборах у квітні 2022 року лідер партії "Ренесанс" здобув 58,5% проти 41,5% у Ле Пен і став першим за останні два десятиліття президентом Франції, який був обраний на другий термін.
Він мав на увазі феномен, за якого французькі виборці голосують за будь-якого кандидата, окрім ультраправого, аби той не прийшов до влади.
Згідно з даними соціологів, в разі найближчих президентських виборів перемога Ле Пен була б "вражаючою", і "вона здобула б додаткові голоси у всіх електоральних категоріях". Однак вони підкреслюють, що опитування було гіпотетичним, оскільки наступні чергові вибори президента у Франції – аж через чотири роки, і Макрон у них участі брати не зміг би.
Зростання популярності лідерки ультраправого "Національного об’єднання" пов’язане насамперед із суперечливою пенсійною реформою, проти якої виступають близько трьох четвертих населення Франції.
- Нагадаємо, французький уряд, уникнувши голосування в парламенті, підвищив пенсійний вік з 62 до 64 років. Через це у Парижі та інших містах розпочалися багатотисячні протести та сталися сутички з правоохоронцями: заарештовано понад 200 людей.
- Опитування було оприлюднене у час, коли Макрон, разом з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн перебувають з візитом у Китаї.
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