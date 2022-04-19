Про це повідомляє BFM TV.

"Сказати, що буде "червоною лінією" (для Росії. - Ред.) - значить сказати, як реагувати і де", - сказав Еммануель Макрон.

За словами президента Франції, назвати "червоні лінії" означао б стати союзником однієї зі сторін збройного конфлікту і "вступити у війну з Росією".

"Це потрібно прораховувати, це відповідальність, яку ми на себе просто так не візьмемо", - додав він.



Він уточнив свою позицію, навівши приклад Сирії та застосування там хімічної зброї.



До того ж Макрон не виключає ще одного обговорення війни віч-на-віч з Путіним.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії заявив, що парламент країни погодився постачати зброю до України

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