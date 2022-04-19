Макрон вважає, що визначивши "червоні лінії" у війні Росії та України, Париж стане учасником конфлікту
Президент Франції відмовився назвати "червону лінію" для Росії у війні проти України.
Про це повідомляє BFM TV.
"Сказати, що буде "червоною лінією" (для Росії. - Ред.) - значить сказати, як реагувати і де", - сказав Еммануель Макрон.
За словами президента Франції, назвати "червоні лінії" означао б стати союзником однієї зі сторін збройного конфлікту і "вступити у війну з Росією".
"Це потрібно прораховувати, це відповідальність, яку ми на себе просто так не візьмемо", - додав він.
Він уточнив свою позицію, навівши приклад Сирії та застосування там хімічної зброї.
До того ж Макрон не виключає ще одного обговорення війни віч-на-віч з Путіним.
- Нагадаємо, прем'єр-міністр Італії заявив, що парламент країни погодився постачати зброю до України
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