Про це заявив прем'єр-міністр країни Маріо Драгі в інтерв'ю газеті Corriere della Sera.



Очільник італійського уряду зізнався, що раніше думав, що Росія швидко переможе у війні з Україною. Тепер же, за його словами, "немає жодних ознак того, що український народ зможе прийняти російську окупацію".



Маріо Драгі сказав, що санкції проти РФ необхідні для послаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі.



"Рішення про відправлення зброї в Україну у парламенті ухвалили майже одноголосно. Умови питання зрозумілі: з одного боку є народ, на який напали, з іншого – армія агресора. Який найкращий спосіб допомогти потерпілим? Санкції необхідні для послаблення агресора, але не можуть зупинити війська в короткостроковій перспективі. Для цього нам потрібно безпосередньо допомагати українцям, і це ми робимо. Не зробити цього було б рівносильно тому, щоб сказати їм: здайтеся, прийміть рабство і підкоріться – послання, яке суперечить нашим європейським цінностям солідарності. Натомість ми хочемо дозволити українцям захищатися. Питання зі зброєю є серйозним, і я не недооцінюю його: воно передбачає особистий етичний вибір. Тому рішення не можна приймати легковажно", – сказав Маріо Драгі.



Він також прокоментував позицію НАТО щодо участі у конфлікті: "Лінією всіх союзників залишається уникнення прямого втягнення Європи у війну. Одним із наріжних каменів цього конфлікту є твердження всіх лідерів НАТО, починаючи з президента США Байдена, що Альянс не буде безпосередньо залучений".



"Я розумію причини, які спонукають Швецію та Фінляндію задуматися про вступ до НАТО", - додав Маріо Драгі.



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