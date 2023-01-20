Макрон запропонував майже на третину збільшити військові витрати в 2024-2030 роках
Президент Франції Емманюель Макрон запропонував збільшити оборонний бюджет країни на 2024-2030 роки майже на 120 млрд євро
Про це повідомило видання Reuters.
За словами Макрона, у разі затвердження оборонний бюджет на наступні 7 років становитиме 413 мільярдів євро, що майже на третину більше порівняно з 295 мільярдами євро у 2019-2025 роках.
Зокрема це означатиме в середньому збільшення на 28,5% річного військового бюджету - з 49,2 млрд до 68,8 млрд євро.
"Франція має і матиме армію, готову до викликів століття", - сказав Макрон.
Окрім цього, він також додав, що Франція інвестуватиме значні кошти в безпілотники та військову розвідку, і сказав, що просить військових повернутися до "стратегії конфлікту високої інтенсивності".
За його словами, Франція посилить свою спроможність реагувати на кібератаки та забезпечить наявність більшого військового потенціалу, який буде доступний для використання в будь-який момент.
- 4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.
- 13 січня Франція оголосила приблизні терміни постачання танків AMX-10 RC Україні.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.85
Купівля 39.85Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.15Продаж 43.12
- Актуальне
- Важливе