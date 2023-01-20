Макрон запропонував майже на третину збільшити військові витрати в 2024-2030 роках

Про це повідомило видання Reuters.

За словами Макрона, у разі затвердження оборонний бюджет на наступні 7 років становитиме 413 мільярдів євро, що майже на третину більше порівняно з 295 мільярдами євро у 2019-2025 роках.

Зокрема це означатиме в середньому збільшення на 28,5% річного військового бюджету - з 49,2 млрд до 68,8 млрд євро.

"Франція має і матиме армію, готову до викликів століття", - сказав Макрон.

Окрім цього, він також додав, що Франція інвестуватиме значні кошти в безпілотники та військову розвідку, і сказав, що просить військових повернутися до "стратегії конфлікту високої інтенсивності".

За його словами, Франція посилить свою спроможність реагувати на кібератаки та забезпечить наявність більшого військового потенціалу, який буде доступний для використання в будь-який момент.

4 січня стало відомо, що Франція передасть Україні легкі бойові танки AMX-10RC та бронетранспортери АCMAT Bastion.

13 січня Франція оголосила приблизні терміни постачання танків AMX-10 RC Україні.

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