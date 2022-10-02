Макрон засудив псевдореферендуми й спроби РФ анексувати українські області, - Зеленський

Про це глава української держави заявляє у своєму телеграмі.

Зеленський зазначив, що очікує на жорстку реакцію світу щодо незаконних дій Росії, зокрема "шляхом посилення санкційного тиску".

Президент також розповів, що обговорив з Макроном важливість посилення оборонної підтримки України. Під час обговорення глави держав торкнулись теми ядерного шантажу з боку РФ, обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та необхідність її негайної демілітаризації.

На думку президента Франції Емманюеля Макрона, наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях є серйозною ескалацією конфлікту.

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