Макрон засудив псевдореферендуми й спроби РФ анексувати українські області, - Зеленський
Володимир Зеленський розповів, що президент Франції Емманюель Макрон рішуче засудив проведення Росією незаконних референдумів та спроби анексії українських територій
Про це глава української держави заявляє у своєму телеграмі.
Зеленський зазначив, що очікує на жорстку реакцію світу щодо незаконних дій Росії, зокрема "шляхом посилення санкційного тиску".
Президент також розповів, що обговорив з Макроном важливість посилення оборонної підтримки України. Під час обговорення глави держав торкнулись теми ядерного шантажу з боку РФ, обговорили ситуацію на Запорізькій АЕС та необхідність її негайної демілітаризації.
- На думку президента Франції Емманюеля Макрона, наміри Кремля провести "референдум" на окупованих територіях є серйозною ескалацією конфлікту.
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