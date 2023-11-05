Малайзія та Японія домовилися посилити оборонну співпрацю та економічні відносини

Про це повідомляє Bloomberg.

Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім під час дводенного візиту до прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди в Куала-Лумпур заявив, що Малайзія та Японія розглядатимуть можливість розширення співпраці в оборонному та морському секторах для збереження регіонального миру та безпеки.

Під час зустрічі 5 листопада прем'єри домовилися посилити оборону, безпеку та економічні відносини. Анвар сказав, що очікує, що певні двосторонні угоди будуть завершені до пам'ятного саміту Asean-Japan Commemorative Summit в Токіо 16 грудня.

Кішіда сказав про можливі спільні морські навчання, а також поінформував, що обговорював з Анваром регіональні конфлікти, включаючи проблеми навколо Південнокитайського та Східнокитайського морів, де існує напруженість з Китаєм через спірні води.

Малайзія та Японія також обговорили енергетичний перехід, співпрацю у сфері вищої освіти та війну Ізраїлю та ХАМАС. Анвар Ібрагім сказав, що, попри "різницю в акцентах" з точки зору їхніх позицій, обидві країни віддані миру та гуманітарній допомозі Газі.

Анвар очікує, що цього року іноземні інвестиції з Японії перевищать $6,3 млрд, оскільки Японія є четвертим за величиною торговим партнером Малайзії.