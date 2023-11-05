Малайзія та Японія домовилися посилити оборонну співпрацю та економічні відносини
Для збереження регіонального миру та безпеки 5 листопада Японія та Малайзія домовилися про розширення співпраці в оборонному й морському секторах та посилення економічних відносин
Про це повідомляє Bloomberg.
Прем’єр-міністр Малайзії Анвар Ібрагім під час дводенного візиту до прем’єр-міністра Японії Фуміо Кішіди в Куала-Лумпур заявив, що Малайзія та Японія розглядатимуть можливість розширення співпраці в оборонному та морському секторах для збереження регіонального миру та безпеки.
Під час зустрічі 5 листопада прем'єри домовилися посилити оборону, безпеку та економічні відносини. Анвар сказав, що очікує, що певні двосторонні угоди будуть завершені до пам'ятного саміту Asean-Japan Commemorative Summit в Токіо 16 грудня.
Кішіда сказав про можливі спільні морські навчання, а також поінформував, що обговорював з Анваром регіональні конфлікти, включаючи проблеми навколо Південнокитайського та Східнокитайського морів, де існує напруженість з Китаєм через спірні води.
Малайзія та Японія також обговорили енергетичний перехід, співпрацю у сфері вищої освіти та війну Ізраїлю та ХАМАС. Анвар Ібрагім сказав, що, попри "різницю в акцентах" з точки зору їхніх позицій, обидві країни віддані миру та гуманітарній допомозі Газі.
Анвар очікує, що цього року іноземні інвестиції з Японії перевищать $6,3 млрд, оскільки Японія є четвертим за величиною торговим партнером Малайзії.
- 4 листопада прем’єр-міністр Японії Фуміо Кішіда заявив, що співпрацює з Філіппінами та США для захисту свободи Південнокитайського моря через напругу у відносинах з Китаєм у регіоні.
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